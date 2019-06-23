"Наша країна окупована Росією", - грузинські футболісти вийшли на поле у футболках із написом про окупацію

Свою позицію засвідчили клуби "Торпедо" (Кутаїсі), "Локомотив" (Тбілісі), "Руставі" (Руставі), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Грузія онлайн".

У Цхалтубо на стадіоні ім. 26 травня футболісти кутаїського "Торпедо" вийшли на поле в чорних футболках, на яких було написано, що частина території Грузії окупована Росією.

У Тбілісі на стадіоні "Михайло Месхі-2" відбувся матч між "Локомотивом" (Тбілісі) і "Руставі" (Руставі). Вони вийшли в білих футболках з антиокупаційними написами.

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Відносини Грузії та Росії загострилися після хвилі антиросійських протестів у Тбілісі.

Протестувальники обурені тим, що російський депутат дозволив собі сісти в крісло спікера парламенту Грузії. Вони вимагали відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе і глави МВС Георгія Гахарії, а також відмови від мажоритарно-пропорційної системи виборів до парламенту і переходу винятково на партійні списки. Незабаром Кобахідзе оголосив, що йде з посади.

Після того, як поліція спробувала жорстоко розігнати протести, унаслідок чого сотні людей потрапили до лікарень, до вимог додалося проведення дострокових виборів.

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Росія оголосила, що з 8 червня припиняє польоти своїх літаків до Грузії і забороняє грузинській авіації літати на території Росії. Крім того, Путін доручив уряду повернути на батьківщину всіх росіян, які зараз перебувають у Грузії. Російські туроператори перестали продавати тури в Грузію.

У Грузії кілька кафе підняли ціни для відпочивальників із РФ.