Поліцейського, з участю якого у ДТП у Херсонській області загинула сім'я з дитиною, відпустили під заставу

Про це "Громадському" повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

20 червня слідчі ДБР направили клопотання про тримання підозрюваного під вартою без права внесення застави. Таку ж позицію сторона обвинувачення відстоювала в суді.

"Незважаючи на це, слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду виніс рішення про обрання запобіжного заходу з правом внесення застави в розмірі 191 тис. грн", - розповіла прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.

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Прокуратура і захисник потерпілих подали апеляцію на запобіжний захід.

ДТП з участю оперуповноваженого сталася 18 червня неподалік від Мелітополя. BMW, за кермом якого був поліцейський, зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21099. Унаслідок зіткнення пасажири автомобіля ВАЗ-21099 - чоловік і жінка - загинули на місці, 9-річна дівчинка зазнала численних травми і згодом померла в лікарні

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