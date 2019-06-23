Били ногами вчотирьох із криками "пі#раси", - на активіста з Маріуполя напали після "КиївПрайду"

Про це повідомила у фейсбуці користувачка на ім'я Діана Берг, інформує Цензор.НЕТ.

"Після прайду хлопці поїхали на "Чернігівську" і прямували до друзів, у яких вони зупинилися. Чотири людини підбігли, спочатку оббризкали газом, а коли Сергій упав, били ногами вчотирьох із криками "пі#арас", наостанок розірвали на ньому футболку. Хлопці шоковані, але почуваються нормально, чекаємо поліцію", - написала вона.









Сьогодні в Києві відбувся Марш рівності. За оцінками організаторів, у ньому взяли участь 8000 осіб, за оцінками поліції - 3000. І організатори, і поліція після завершення маршу повідомили, що він відбувся спокійно.

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