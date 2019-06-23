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23.06.19 19:29

Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС

Ситуації на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування контролюється Об'єднаними силами (ОС).

Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОС.

Протягом цього тижня військовослужбовці Державної прикордонної служби України зі складу ОС оформили 287 тисяч громадян і 34 тисячі транспортних засобів. Через неточності або відсутність необхідного переліку документів у пропуску через лінію зіткнення відмовили 244 особам. Прикордонники виявили 17 паспортних документів України, що містять ознаки часткової підробки.

Також оформлено 21 внутрішньо переміщену особу. Ці люди "через гуманітарну кризу і систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації РФ змушені були залишити місця свого постійного проживання і шукати кращого життя на контрольованій українською владою території".

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До адміністративної відповідальності у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування притягнуто 12 громадян, які перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону. Також матеріали справ про адміністративні правопорушення складено щодо чотирьох іноземців, які порушили правила перебування на території України.

Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС 01

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