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23.06.19 19:59

Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - "Опора"

Центральна виборча комісія 23 червня відмовила в реєстрації кандидатами в депутати майже двом десяткам людей, серед яких колишній глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв, який висувався від Ліберальної партії України.

Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - "Опора"

ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати через те, що він не проживав на території України з 2014 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку громадянської мережі "Опора".

"Водночас представник Ліберальної партії України заявив під час засідання, що останні 5 років Клюєв мешкає у Донецьку, а Донецьк - це українська територія. Тому, за його словами, немає підстави відмовляти Клюєву в реєстрації кандидатом", - йдеться в повідомленні.

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Також відмовили в реєстрації народним депутатам Володимиру Парасюку й Аркадію Корнацькому через невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - Опора 01

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