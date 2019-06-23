Повторні вибори мера відбуваються в Стамбулі, знову лідирує опозиціонер Імамоглу

У середині квітня комісія визнала перемогу кандидата від опозиційної Республіканської народної партії Екрема Імамоглу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Таким чином владна Партія справедливості та розвитку президента Реджепа Таїпа Ердогана вперше з 1994 року поступилася владою в найбільшому місті країни. Однак прихильники Ердогана вказали на фальсифікації і вимагали скасувати результати голосування.

Як повідомляє "Эхо Москвы", представник опозиції Екрем Імамоглу після підрахунку майже всіх бюлетенів набирає 53% голосів, його суперник Біналі Йилдирим, висуванець правлячої Партії справедливості та розвитку, - 45%. Йилдирим вже привітав із перемогою опозиційного кандидата.

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Нагадаємо, муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня 2019 року. У травні Вища виборча комісія Туреччини вирішила скасувати результати і провести повторне голосування.

Європейський Союз розкритикував рішення турецької влади провести повторні вибори мера Стамбула. Державний департамент США прямо не критикував це рішення, але заявив, що "здорова демократія" з прозорими виборами в інтересах Туреччини.