Понад 250 тисяч людей вийшли на вулиці Праги з вимогою відставки уряду Бабіша

Протестувальники, які з'їхалися до Праги з усієї країни, вимагають відставки прем'єр-міністра Андрія Бабіша, якого підозрюють у незаконному привласненні великих коштів від ЄС для своєї фірми Agrofert, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Також чехи вимагають відставки міністра юстиції Марії Бенешової, яку пов’язують із Бабішем і корупційним скандалом, до якого він причетний. Саме Бабіш призначив Бенешову новим міністром юстиції.

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Організатором демонстрації є громадська організація "Мільйон хвилин для демократії". Її лідер Мікулаш Мінарж зазначив, що в разі, "якби дійшло до відставки прем’єра, то нашу вимогу було б виконано, і саме це, очевидно, поклало б край демонстраціям".

Участь у демонстрації взяли відомі чеські актори, громадські діячі, студентська молодь, родини з дітьми, фермери, підприємці, громадяни усіх вікових категорій як зі столиці, так і з міст і сіл з усієї Чехії.

Як зазначає Громадське, акції протесту проти чинного уряду в Чехії тривають щотижня ще з кінця квітня. 4 червня, за даними організаторів, зібралося приблизно 120 тисяч осіб.

Андрій Бабіш прийшов до влади на чолі політичного руху ANO, чеський уряд очолив у 2017 році. За оцінкою "Форбс", він є другою найбагатшою людиною в Чехії зі статком у 3,7 млрд дол. 23 листопада 2018 року Сенат Чехії не зібрав достатньої кількості голосів для відставки Бабіша після скандалу з його сином. Восени минулого року стало відомо, що Андрій Бабіш-молодший незаконно відвідував окупований Росією Крим.

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