3336 кандидатів вже зареєстровано для участі у позачергових виборах народних депутатів України, - ЦВК

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Центральної виборчої комісії, на черговому засіданні 23 червня ЦВК зареєструвала 212 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, зокрема тих, які балотуються в порядку самовисування, - 164, висунутих політичними партіями - 48.

Отже, загалом станом на 23 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1593 кандидати у народні депутати України, зокрема тих, які балотуються в порядку самовисування, - 1319, висунутих політичними партіями - 274.

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Також Комісія зареєструвала 430 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Отже, загалом станом на 23 червня ЦВК зареєструвала 1743 кандидати в народні депутати України, включених до виборчих списків 12 політичних партій, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

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