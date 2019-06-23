Списки було затверджено значно раніше призначення дати виборів, - ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі

Як повідомляється на сайті ЦВК, не зареєстровано і висунутих зазначеною політичною партією кандидатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а також в одномандатних виборчих округах, передає Цензор.НЕТ. Також відмовлено в реєстрації представника партії у ЦВК із правом дорадчого голосу.

"Під час розгляду цього питання Комісія зазначила, що позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня 2019 року Указом Президента України від 21 травня 2019 року "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів".

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Отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не могло бути здійснено.

Комісія констатувала, що скликання та проведення позачергового з’їзду політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі 10 червня 2019 року, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у народні депутати України в багатомандатному виборчому окрузі та висування кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах відбулось у порушення вимог статуту цієї партії", - наголошується в повідомленні.

ЦВК направить до Національної поліції України для перевірки копію постанови, протоколу засідання ради політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі від 8 травня 2019 року і протоколу позачергового з'їзду політичної партії "Рух нових сил" від 10 червня 2019 року.

Під час засідання відмовлено в реєстрації двох кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування, в ОВО.

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