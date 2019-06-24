"Росія - окупант", - у Грузії тривають протести. ФОТОрепортаж

У неділю акція протесту почалася близько 19 години перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Учасники скандували слово "мир". Деякі маніфестанти тримали банери, які засуджують Росію і президента Володимира Путіна.

На одному з банерів було написано "Росія - окупант", на інших повідомлялося, що одна п'ята частина території Грузії окупована Росією.

Дехто з учасників демонстрації засуджували грузинських правоохоронців за жорстокі сутички з протестувальниками 20 червня. В результаті зіткнень з поліцією сотні людей були поранені. На одному з постерів, встановлених перед будівлею парламенту, зображений серйозно постраждалий активіст, який втратив око від гумової кулі ввечері 20 червня.

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23 червня демонстрації відбувалися мирно, нечисленні підрозділи поліції не втручалися в хід акції.

Лідери протесту заявили, що будуть продовжувати наполягати на своїх вимогах - навіть після відставки спікера парламенту Іраклія Кобахідзе, який підкорився вимогам політичних опонентів. Учасники протестних акцій очікують від влади відставки глави МВС, звільнення заарештованих активістів і покарання тих, хто віддавав наказ жорстко розганяти протестувальників.

Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.