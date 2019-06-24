Найбільша мережа кінотеатрів Грузії припинила покази фільмів російською мовою

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 23 червня, заявила Асоціація кінотеатрів Тбілісі російським ЗМІ.

Фільми тепер можна подивитися грузинською та англійською мовами.

Раніше стало відомо, що грузинська мережа кінотеатрів Cavea припинила покази фільмів російською мовою. Таке рішення компанія ухвалила на знак солідарності з учасниками акцій протесту. Cavea вважається найбільшою мережею кінотеатрів у Грузії.

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Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.