"Шанси значні", - Клімкін про ймовірність повернення РФ в ПАРЄ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "5 каналу".

"Шанси значні. Багато європейських країн таким чином хочуть купити прогнозованість у відносинах із Росією. Вони розуміють, що Росія є такою, як вона є, вони хочуть мати важіль впливу на Росію і тримати її в Раді Європи. Я вважаю, що це за визначенням погана і помилкова стратегія", - заявив він.

Він зазначив, що існують проблеми навколо повернення РФ до складу Ради Європи.

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"Я намагався пояснити всім нашим партнерам, що проблеми не в поверненні як такому - від того, що там (в Раді Європи. - Ред.) буде кілька російських депутатів, нам не холодно, не жарко. Проблема в іншому - хтось хоче використовувати це повернення як шлях до нової нормальності з Росією", - сказав глава МЗС.

Нагадаємо, Росія перестала брати участь у роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.

3 червня 2019 року регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни в регламент, що може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня.