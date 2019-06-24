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24.06.19 10:23

"Результат непередбачуваний", - Ар'єв про ймовірність повернення РФ у ПАРЄ

Українська делегація в ПАРЄ опинилася в значно складніших умовах, ніж у 2014 році, адже кількість проросійських парламентаріїв істотно збільшена за рахунок зростання популярності в ЄС популістів і радикалів.

"Результат непередбачуваний", - Ар'єв про ймовірність повернення РФ у ПАРЄ

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"В української делегації сьогодні в Страсбурзі важкий день. Кожна сесія ПАРЄ останні роки ставала тяжчою за попередню в питанні санкцій проти російської делегації. Ця може стати вирішальною. Різниця між 2014 роком і нинішнім моментом полягає в тому, кому ми протистоїмо. Тоді це була Москва і група проросійських парламентарів. Тепер це Москва, група проросійських парламентарів, суттєво збільшена за рахунок росту популярності в ЄС популістів і радикалів, а також керівництво Ради Європи, Німеччина і Франція. Антанта 2.019", - пише Ар'єв.

Він констатує, що завдання українських дипломатів ускладнилося в рази, і позиції ослабли.

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"Незважаючи на те, що єдність делегація тримає, ми маємо порушену єдність інституцій і нові умови - розпущений парламент (в такий час до всіх перехідних традиційно менше дослухаються - чекають нового складу), напіввідставлений міністр закордонних справ і президент, якому події в ПАРЄ нецікаві. Тому результат непередбачуваний, попри всю нашу готовність дати серйозний бій. Будемо робити все можливе в цих умовах", - запевнив нардеп.

"І потримайте за нас кулаки", - додав він.

Результат непередбачуваний, - Арєв про ймовірність повернення РФ у ПАРЄ 01

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