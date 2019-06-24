Україна має величезну можливість створити власний словник російської мови, - американський історик Снайдер

Таку думку під час публічної лекції в Києві на тему "Україна і майбутнє Європи" висловив американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Я розмовляю англійською, але ви навряд чи скажете, що я з Британії (батьківщина Тіматі Снайдера - США). Міжнародні мови мають не один дім. У французької він у Франції, Канаді, Африці. В розкладці клавіатури ви можете вибрати австрійську німецьку, західну, східну, німецьку-німецьку. Так само з англійською - ось вам і австралійська-англійська, американська-англійська, канадська-англійська або британська. А як щодо російської мови? Вона лише одна, це дивно з історичної точки зору", - заявив він.

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"Помилково думати, що російська культура і мова належать лише РФ. Україна має величезну можливість створити власний словник російської мови. Так ви не тільки стандартизуєте її, спробуєте змінити спосіб роботи з мовою в Україні, а й представите світу власну культуру. Не скористатися цією можливістю - буде помилкою. Перше, що зробили в США після встановлення державності - видали американсько-англійський словник", - додав Снайдер.

"Створюйте культурні, журналістські майданчики і ресурси для Заходу і росіян. Не варто думати, що це послабить українську культуру, це не суперництво. Якщо ми вважаємо російську винятково мовою Російської Федерації, то ми програємо. Це світова мова, а значить, ми можемо вирішити, як правильно її використовувати", - резюмував він.

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