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24.06.19 12:15

Путін розпорядився провести раптову перевірку боєготовності російських військ

Раптова перевірка боєготовності почалася у військах і силах Центрального військового округу за рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил Росії, президента Володимира Путіна.

Путін розпорядився провести раптову перевірку боєготовності російських військ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС,  про це повідомив у понеділок міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу.

"Сьогодні відповідно до рішення Верховного головнокомандуючого Збройними силами РФ розпочато раптову перевірку військ і сил Центрального військового округу", - повідомив Шойгу на нараді з керівним складом ЗС РФ.

Він розповів, що за задумом раптової перевірки з 06:00 мск у повному складі приводяться у вищий ступінь бойової готовності органи військового управління Центрального військового округу, частина військ і сил Південного і Східного військових округів, окремі з'єднання Повітряно-десантних військ, далекої і військово-транспортної авіації. Також до перевірки залучаються деякі з'єднання центрального підпорядкування.

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"Будуть відпрацьовані завдання посилення охорони важливих державних і військових об'єктів, протиповітряної оборони, припинення терористичних загроз, знищення незаконних збройних формувань та інших деструктивних військових сил", - заявив він.

Шойгу відзначив, що раптова перевірка військ ЦВО триватиме з 24 по 28 червня, буде проведено понад 50 навчань на більш ніж 35 полігонах.

"Війська, які перевірятимуть, візьмуть участь у більш ніж 50 навчаннях різного масштабу. Залучено понад 35 полігонів", - сказав глава Міноборони РФ.

"Такий захід направлено на оцінку здатності збройних сил гарантувати військову безпеку в Центрально-Азіатському регіоні, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру", - повідомив Шойгу.

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За його словами, ще однією метою заходу є "визначення ступеня підготовленості військ і сил до участі в майбутньому найважливішому навчальному заході цього року - стратегічних командно-штабних навчаннях "Центр-2019".

Командно-штабні навчання "Центр" проводяться раз на чотири роки. Попереднього разу вони відбулися в 2015 році. Ці навчання стануть головною перевіркою боєготовності російської армії в 2019 році.

Шойгу доручив поінформувати іноземних військових аташе про раптову перевірку боєготовності військ Центрального військового округу.

"Заступнику міністра РФ Олександру Фоміну - проінформувати військових аташе іноземних держав про проведену раптової перевірки бойової готовності військ", - сказав міністр.

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