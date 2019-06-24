Путін розпорядився провести раптову перевірку боєготовності російських військ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив у понеділок міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу.

"Сьогодні відповідно до рішення Верховного головнокомандуючого Збройними силами РФ розпочато раптову перевірку військ і сил Центрального військового округу", - повідомив Шойгу на нараді з керівним складом ЗС РФ.

Він розповів, що за задумом раптової перевірки з 06:00 мск у повному складі приводяться у вищий ступінь бойової готовності органи військового управління Центрального військового округу, частина військ і сил Південного і Східного військових округів, окремі з'єднання Повітряно-десантних військ, далекої і військово-транспортної авіації. Також до перевірки залучаються деякі з'єднання центрального підпорядкування.

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"Будуть відпрацьовані завдання посилення охорони важливих державних і військових об'єктів, протиповітряної оборони, припинення терористичних загроз, знищення незаконних збройних формувань та інших деструктивних військових сил", - заявив він.

Шойгу відзначив, що раптова перевірка військ ЦВО триватиме з 24 по 28 червня, буде проведено понад 50 навчань на більш ніж 35 полігонах.

"Війська, які перевірятимуть, візьмуть участь у більш ніж 50 навчаннях різного масштабу. Залучено понад 35 полігонів", - сказав глава Міноборони РФ.

"Такий захід направлено на оцінку здатності збройних сил гарантувати військову безпеку в Центрально-Азіатському регіоні, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру", - повідомив Шойгу.

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За його словами, ще однією метою заходу є "визначення ступеня підготовленості військ і сил до участі в майбутньому найважливішому навчальному заході цього року - стратегічних командно-штабних навчаннях "Центр-2019".

Командно-штабні навчання "Центр" проводяться раз на чотири роки. Попереднього разу вони відбулися в 2015 році. Ці навчання стануть головною перевіркою боєготовності російської армії в 2019 році.

Шойгу доручив поінформувати іноземних військових аташе про раптову перевірку боєготовності військ Центрального військового округу.

"Заступнику міністра РФ Олександру Фоміну - проінформувати військових аташе іноземних держав про проведену раптової перевірки бойової готовності військ", - сказав міністр.