Поліція затримала проросійського вандала, який пошкодив меморіал Сергію Нігояну в Києві. ФОТО

Про це повідомив активіст Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 7 ранку їхав повз меморіал пам'яті Сергію Нігояну. Побачив прекрасну жінку, яка принесла квіти. Вона стояла і дивилася на фотографію Сергія. Вирішив сфотографувати. А щойно дізнався від Сергія Мазура, що любитель "русского мира" розбив меморіал і розкидав квіти", - написав він.
"Меморіал героя Небесної сотні Сергія Нігояна розтрощено. Розбиті лампадки, розірвані прапори, розкидані квіти, шини та бруківка. Варвара вже затримали. Як не дивно, виявився прихильником Росії.Ним займається поліція", - повідомив Мазур.