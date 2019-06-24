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24.06.19 12:43

Унаслідок зіткнення мопеда і легковика на Львівщині двоє підлітків загинули, ще п'ятеро людей травмовано, - поліція. ФОТОрепортаж

На Львівщині двоє підлітків загинули в дорожній аварії. ДТП сталася 23 червня близько 18:30 на повороті в селі Кізя Бродівського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобіль ВАЗ-2106 і мопед "Вайпер", якими управляли жителі одного із сіл району у віці відповідно 21 і 16 років.

Унаслідок зіткнення мопеда і легковика на Львівщині двоє підлітків загинули, ще пятеро людей травмовано, - поліція 01

Унаслідок зіткнення водій мопеда загинув на місці події, а двоє його тринадцятилітніх пасажирів-односельчан були госпіталізовані. Один із них від травм помер у лікарні.

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Крім того, тілесні ушкодження дістали четверо з п'яти пасажирів "Жигулів" - всі жителі Бродівського району віком від 17 до 25 років.

Унаслідок зіткнення мопеда і легковика на Львівщині двоє підлітків загинули, ще пятеро людей травмовано, - поліція 02

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Унаслідок зіткнення мопеда і легковика на Львівщині двоє підлітків загинули, ще пятеро людей травмовано, - поліція 03

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