За вихідні на водоймах України потонуло 42 людини, - ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Спекотні літні вихідні виявилися останніми у житті одразу 42-х українців, які потонули на водоймах країни упродовж цих двох днів — 22 та 23 червня. Серед загиблих — троє дітей. Наразі найбільша кількість смертельних випадків зафіксована у Київській області, де станом на 24 червня вода забрала життя 63 осіб. У Чернігівській області та у м. Києві кількість загиблих сягає 45 людей та 42 особи відповідно. Понад 30 потопельників налічується також у Вінницькій, Волинській, Полтавській та Сумській областях. Всього з початку року на водоймах країни вже потонули 583 осіб, з яких 63 дитини", - йдеться в повідомленні.

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