"За нинішньої влади розкручується маховик реваншизму", - у Порошенка пообіцяли відновити зіпсований вандалом пам'ятник Нігояну

"Стрімкий реванш проросійських сил відбувається не тільки в політиці, а й на вулиці", - заявила активістка партії "Європейська Солідарність", 5-й номер виборчого списку Софія Федина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вандалом виявився прихильник "руського міра", якого за гарячими слідами було затримано. Ця подія – не одиничний випадок реваншизму, маховик якого за нової влади, на жаль, почав потужно розкручуватися: у Харкові повернули ім’я українофоба Жукова проспекту Григоренка, в Одесі місцеві депутати вимагають скасувати закон про мову, у Києві – прибічники російської церкви виходять на акцію з портретом Сталіна, а вчора був розбитий пам’ятник Нігояну", – наголошує С.Федина.

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"Ми вчергове попереджаємо всіх прокремлівських політиків і їхніх посіпак: повернення до часів Януковича не буде! Навіть не сподівайтеся на повторення 2010-2013 років, коли влада була приватизована однією "Партією регіонів", яка намагалася загнати Україну у кремлівське стійло.

Сергій Нігоян був одним із героїв Революції Гідності, який пожертвував своїм життям заради європейського майбутнього України", – зазначила активістка партії.

"Європейська Солідарність" власними силами та коштом відновлять меморіал Герою України.