Невідомий в Умані на вулиці напав на 15-річну дівчину і, погрожуючи вбивством, зґвалтував її. Постраждала без свідомості, - Аброськін

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав заступник керівника Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно невстановлений чоловік в Умані на вулиці скоїв напад на 15-річну дівчину й під загрозою вбивства зґвалтував її. Дівчина без свідомості. На розшук злочинця піднятий особовий склад поліції Черкащини", - розповів він.

"Тільки за вчора аналогічні злочини були скоєні в Маріуполі щодо 12-річної дитини, покидьок затриманий. На Вінничині стосовно 4-річного хлопчика, покидьок затриманий. В Київській області з заявою звернулися жінки про зґвалтування їхніх 2-річної та 12-річної доньок. Триває перевірка. Покидьки знущаються з наших дітей кожного дня, питання залишається - чия дитина наступна? Це потрібно зупинити. Чекаємо на розгляд нашого законопроекту #6607 у Верховній Раді України. Це крок назустріч безпеці наших дітей", - додав Аброськін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У поїзді "Київ-Гребінка" 33-річний чоловік пограбував і зґвалтував 13-річну дівчинку, - Аброськін



