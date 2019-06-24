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24.06.19 14:29

Зеленський призначив т.в.о. голів Житомирської, Рівненської та Черкаської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасових виконувачів обов'язків голів Житомирської, Рівненської та Черкаської обласних державних адміністрацій (ОДА).

Зеленський призначив т.в.о. голів Житомирської, Рівненської та Черкаської ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №№ 428,429, 430/2019 від 24 червня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, виконання обов'язків голови Житомирської та Черкаської обласних державних адміністрацій тимчасово покладено на заступників голів цих же обладміністрацій - Ярослава Лагуту та Ігоря Тимошенка. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Рівненської обладміністрації став перший заступник голови цієї обладміністрацій Тарас Висоцький.

Раніше в понеділок Зеленський звільнив з посад голів Житомирської, Рівненської та Черкаської облдержадміністрацій Ігоря Гундича, Олексія Муляренка та Олександра Вельбовця.

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