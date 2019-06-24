Росспоживнагляд на тлі антиросійських протестів у Грузії заявив про погіршення якості грузинського вина

Про це йдеться на сайті відомства.

"Федеральною службою з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини системно проводиться контроль якості і безпеки алкогольної продукції, що надходить на територію Російської Федерації з Грузії, який в динаміці показує погіршення якості зазначеної продукції. З 2014 року по 2018 рік кількість виявленої алкогольної продукції виробництва Грузії, яка не відповідає обов'язковим вимогам, збільшилася в 2,9 рази і становить у 2018 році - 203 тис. л. Росспоживнаглядом посилений контроль за якістю і безпечністю алкогольної продукції виробництва Грузія, що надходить на територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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За даними Федеральної митної служби Росії, Грузія посідає 3-4 місце серед найбільших постачальників вина. Національне агентство вина Мінсільгоспу Грузії підрахувало, що на Росію припадає майже половина експорту алкоголю з країни.

Нагадаємо, президент Володимир Путін раніше заборонив з 8 липня російським авіакомпаніям літати в Грузію, після чого Мінтранс оголосив про таку ж заборону для грузинських авіаперевізників. Обмеження пов'язані з багатотисячними протестами в Тбілісі.

Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.