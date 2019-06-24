Глава ДБР Труба домовився співпрацювати з юракадемією ексрегіонала Ківалова. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу вишу.

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Договір передбачає можливість залучення фахівців університету до роботи над проектами нормативно-правових актів. Крім того, він передбачає проходження практик здобувачами вищої освіти університету в бюро і його територіальних органах.

"Сьогодні - історична подія. Ми підписали договір між Національним університетом "Одеська юридична академія" та Державним бюро розслідувань. Сьогодні ми є єдиним вузом в Україні, який має свого роду державне замовлення на підготовку фахівців необхідного рівня", - сказав президент вишу Сергій Ківалов.

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Для керівника ДБР Романа Труби провели екскурсію знаковими місцями університету. Це - наукова бібліотека, Музей рідкісної книги, стрілецький тир та Музей зброї. Труба заявив, що університету такого рівня, як Одеська юридична академія, в Україні не існує.

Нагадаємо, що народний депутат, член "Опозиційного блоку" Сергій Ківалов йде на позачергові парламентські вибори. Одним із його "перших і головних кроків", за його ж словами, стане ухвалення нового законопроекту "Про російську мову і мови національних меншин". Крім цього, Ківалов "з метою захисту УПЦ МП" разом із Митрополитом Агафангелом підписали меморандум про створення Центру юридичного захисту УПЦ МП.