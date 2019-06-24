В "Укроборонпромі" буде серйозна зміна кадрового складу, включно з топ-менеджментом, - Абромавичус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю theБабелю.

"У нас буде серйозна зміна кадрового складу, включно з топ-менеджментом. Дайте трохи часу. Це станеться найближчими тижнями", - сказав він.

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За його словами, зараз він проводить співбесіди. Серед охочих є люди з приватного сектора.

Нагадаємо, 12 червня президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра економічного розвитку Айвараса Абромавичуса членом Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Крім того, в розслідуванні фігурували окремі співробітники Національного антикорупційного бюро.

23 квітня НАБУ завершило внутрішнє розслідування щодо своїх співробітників, які фігурували в листуванні з розслідування журналістів Bihus.info. Матеріали внутрішнього розслідування передали Дисциплінарній комісії.