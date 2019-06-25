Президент ПАРЄ Паск'є грубо порушила процедуру, - Ар'єв

Про це написав у Facebook народний депутат, глава Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є допустила грубе порушення регламенту: довільно змінила порядок денний, коли голосування показало, що не було достатньо голосів (2/3 від присутніх)", - написав Ар'єв.

За словами глави української делегації, "такого відвертого нахабства" він не пам'ятає за всі 6,5 років роботи в ПАРЄ.

"Мало того, Паск'є все визнала після того, як я взяв слово і вказав їй на це порушення, але... відмовилася виправляти неправомірні дії!" - продовжив Ар'єв.

Делегація України звернулася до регламентного комітету з вимогою, щоб Паск'є відсторонилася від ведення сесії через нехтування голосуванням депутатів.

"І ось зараз побачимо, як європейські принципи діють тоді, коли дуже хочеться застосувати політичну доцільність.

Боремося далі. Делегація діє злагоджено", - підсумував Ар'єв.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 24 червня, в Страсбурзі відкрилася літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. На ній можуть ухвалити рішення про повернення делегації Росії до складу ПАРЄ без виконання будь-яких умов.

Читайте також: Повернення в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії, - Зеленко