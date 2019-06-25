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25.06.19 00:09

Президент ПАРЄ Паск'є грубо порушила процедуру, - Ар'єв

Українська делегація заявляє про грубе порушення президентом ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є регламенту. Вона змінила порядок денний при тому, що за це не набралося достатньої кількості голосів.

Президент ПАРЄ Паск'є грубо порушила процедуру, - Ар'єв

Про це написав у Facebook народний депутат, глава Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є допустила грубе порушення регламенту: довільно змінила порядок денний, коли голосування показало, що не було достатньо голосів (2/3 від присутніх)", - написав Ар'єв.

За словами глави української делегації, "такого відвертого нахабства" він не пам'ятає за всі 6,5 років роботи в ПАРЄ.

"Мало того, Паск'є все визнала після того, як я взяв слово і вказав їй на це порушення, але... відмовилася виправляти неправомірні дії!" - продовжив Ар'єв.

Делегація України звернулася до регламентного комітету з вимогою, щоб Паск'є відсторонилася від ведення сесії через нехтування голосуванням депутатів.

"І ось зараз побачимо, як європейські принципи діють тоді, коли дуже хочеться застосувати політичну доцільність.

Боремося далі. Делегація діє злагоджено", - підсумував Ар'єв.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 24 червня, в Страсбурзі відкрилася літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. На ній можуть ухвалити рішення про повернення делегації Росії до складу ПАРЄ без виконання будь-яких умов.

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