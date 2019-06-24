Автоматичної заміни держсекретарів із приходом нового уряду не буде, - глава Нацагентства держслужби Ващенко

"Відбулася реформа (держуправління. - Ред.) чи ні - це ми побачимо за однією ознакою: якщо знову станемо свідками якихось тотальних кадрових змін у системі державних служб, це означає, що повторюємо попередні помилки. Але я впевнений: цього не буде, а зміни, що відбулися матимуть продуманий і зважений характер", - сказав він, відповідаючи на запитання в ході конференції "Реформа державного управління: виклики і перспективи" в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ващенко нагадав, що держсекретарі були обрані за допомогою конкурсів на п'ять років.

"Не має бути автоматичної заміни державних секретарів зі зміною Кабінету міністрів. Але це не означає, що всі держслужбовці мають до пенсії триматися за свої посади. Мають бути механізми еволюційної заміни людей, а не просто за фактом зміни уряду", - додав він.

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Як повідомлялося, введення посад держсекретарів міністерств було одним з положень реформи державної служби. Перші конкурси на заміщення цих посад Кабмін оголосив у 2016 році. На держсекретарів покладається забезпечення діяльності апарату міністерства, організація поточної роботи. Таким чином, реформа передбачала поділ адміністративних і політичних функцій у керівництві міністерствами.