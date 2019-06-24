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24.06.19 21:29

Жителі столичної Троєщини протестують проти будівництва сміттєпереробного заводу. У КМДА заявляють, що будівництво буде далеко від будинків

Жителі Деснянського району виступили проти будівництва сміттєпереробного заводу на Троєщині.

Про це повідомляє Еспресо ТВ, передає Цензор.НЕТ.

Землю під ці потреби було виділено Київрадою ще в 2008 році, але до сьогодні громадських слухань із цього питання в районі не проводилося.

"Жодних громадських слухань із цього питання не було. Я живу за адресою Цвєтаєвої, 8 і завод у разі будівництва виходитиме на мої вікна", - стверджує житель Деснянського району Володимир Зайченко.

Жителі Троєщини збирають підписи для петиції із тим, щоб у їхньому районі не будувався сміттєпереробний завод. Заяви чиновників про те, що завод буде в іншому місці, вважають популізмом перед парламентськими виборами. На даний момент зібрано більше тисячі підписів. "Відходи звозитимуть з усього міста, і ми бачимо великий ризик, що навколо може з'явитися і стихійне звалище. Завод будуватиметься недалеко від мого будинку, і я не хочу, щоб наш житловий масив був завалений сміттям", - говорить Лідія Козаченко.

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Нагадаємо, про будівництво сміттєпереробного заводу на Троєщині стало відомо на початку червня - про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Згодом він спростував свої слова про те, що завод будується саме за цією адресою, однак документальних підтверджень його слів немає.

21 червня в КМДА було підписано меморандум із французьким інвестором щодо будівництва сміттєпереробного заводу в столиці.

У столиці за рік накопичується 1,2 млн тонн сміття.

У 2018 році на проектну документацію для будівництва заводу виділили 1 млн грн і навіть вибрали територію - Деснянський район.

У рекламному буклеті про розвиток міста на 2019-2021 роки також зазначена ця локація як місце потенційного будівництва.

Жителі столичної Троєщини протестують проти будівництва сміттєпереробного заводу. У КМДА заявляють, що будівництво буде далеко від будинків 01

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