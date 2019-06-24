Прикордонник допомагав росіянам готувати теракт, - прокуратура

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ГПУ.

За даними прокуратури, двоє росіян готували теракт проти військовослужбовця одного з розвідувальних органів України. Їм допомагали шестеро українців, всіх їх зараз заарештовано.

Під час слідства вдалося викрити дії військовослужбовця Держприкордонслужби Н., "який упродовж 2017-2019 років, використовуючи своє службове становище, незаконно отримував з інформаційно-пошукових баз даних конфіденційну інформацію про потерпілого і його близьких родичів, яка передавалася терористам", - повідомили в прокуратурі.

Читайте також: Замовником відвернутого в Запоріжжі теракту є "МДБ ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Прикордоннику повідомили про підозру в пособництві у незакінченому замаху на терористичний акт. Йому загрожує ув'язнення терміном від 10 до 15 років або довічно.

12 червня Печерський райсуд Києва відправив його під варту без права звільнення під заставу.

"Розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються вичерпні заходи, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до цього особливо тяжкого злочину", - підсумували в ГПУ.