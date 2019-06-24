"Підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не встановлено", - окупанти відмовляють Бекірову в госпіталізації, незважаючи на рішення ЄСПЛ

Про це йдеться в письмовій відповіді прокуратури Криму на звернення адвоката Бекірова Ісляма Веліляєва, копію якого має в своєму розпорядженні Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

"Підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не встановлено", - сказано у відповіді.

У прокуратурі зазначили, що Бекіров утримується в камері медблоку СІЗО під наглядом медпрацівників, "отримує належне медикаментозне лікування, забезпечений дієтичним харчуванням".

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Крім того, у відомстві заявили, що з моменту арешту активіста "не раз оглядали медпрацівники, зокрема муніципальних лікарень". За версією прокуратури, права Бекірова не порушені.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.