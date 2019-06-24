Остаточне рішення ПАРЄ щодо повернення делегації Росії буде 27 червня, — Гончаренко

Про це розповів Українському радіо народний депутат та член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні ПАРЄ розпочала свою літню сесію у Страсбурзі, в рамках якої очікувалось на голосування щодо повернення Росії до ПАРЄ. Відомо, що члени Парламентської асамблеї Ради Європи проголосували проти проведення дебатів з російського питання.

"Державний секретар Франції повідомила мені, що питання долі українських політичних в'язнів та військових моряків у Росії є пріоритетом для Франції та Ради Європи. Зокрема, це питання постійно порушує і президент Емануель Макрон. Проте воно не може завадити захисту звичайних росіян", — повідомив народий депутат Олексій Гончаренко.

Дивіться також: Уся повнота "радості" європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили "антипутінські" картини. ФОТОрепортаж

За його словами, Володимир Путін використовує населення своєї країни як живий щит і шантажує Раду Європи, що у разі неповернення Росії до ПАРЄ, вони вийдуть самі і 140 мільйонів росіян залишаться сам на сам.

"Дебати щодо питання головного голосування відбудуться сьогодні о 17 годині за київським часом. Буде розглянута доповідь, до якої подано понад двохсот правок, які підготувала українська делегація. Розгляд доповіді може затягнутися до півночі чи пізніше, після чого відбудеться голосування. Якщо доповідь не буде прийнята — це буде перемогою України, якщо буде — це наша поразка, хоча й не остаточна. Остаточне ж рішення буде в четвер", — сказав народний депутат.

Нагадаємо, у Страсбурзі розпочалася сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. В українській делегації кажуть, що Франція, Німеччина, Італія підтримують повернення РФ в ПАРЄ.