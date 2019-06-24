Московський патріархат пропонує долари за відмову переходити в ПЦУ, - митрополит ПЦУ Симеон

Як передає Цензор.НЕТ, про це Симеон заявив в інтерв'ю "Главкому".

"На сьогодні є пропозиції священикам, щоб вони не переходили. Не хочу називати суми, але великі гроші, не в гривнях, а в доларах", - сказав він.

Водночас митрополит зазначив, що уповільнення переходу парафій з УПЦ МП пов'язано з судовими процесами.

"Люди думали, що на парафіяльних зборах за це проголосують і на цьому все, кількість голосів переважить і перейдуть. А тут виходить, виникає судова тяганина, потрібно вирішувати проблему в правовому полі: земля, храми", - пояснив Симеон.

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Він додав, що процес все одно йде, зокрема 24 червня перереєстровується парафія у Вінницькій області.

Зазначимо, що Симеон є одним із двох митрополитів УПЦ МП, які приєдналися до помісної церкви України.

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

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Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.