"Фекальний" напад на марш рівності готували не націоналісти, а четверо безробітних жителів "Бурштинової народної республіки", - Бутусов

Деталі провалу "операції "Лайнометники"" розкрив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Четверо чоловіків із Рівненської області - 18-річний Василь С. та 35-річний В'ячеслав К. із села Зарічне, 18-річний Андрій М. із села Чернин, 22-річний Андрій В., родом із Зарічного, приїхали до Києва і влаштувалися на природі на Жуковому острові. Всі четверо не мають постійного офіційного місця роботи. Про яку-небудь їхню причетність до якихось націоналістичних рухів жодних даних немає, їх об'єднує спільне місце проживання в селі, розташованому в так званій "Бурштиновій народній республіці", в зоні нелегального видобутку бурштину", - написав Бутусов.

За словами журналіста, з групою пов'язаний колишній депутат Зарічнянської районної ради Анатолій Полюхович. Його роль у цій справі зараз встановлюється. Не виключено, що саме Полюхович і був організатором "лайнометників".

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Група розкрила чотири пересувні біотуалети, залила фекалії звідти в бочки і вивезла на базу. Провокатори не користувалися респіраторами і дві доби жили серед екскрементів і полчищ комах.

"Зливали смердючу рідину з баків у спеціально придбані обприскувачі, а звідти закачували в презервативи. Презервативи, які не лопалися, вони дбайливо перев'язували, виходили лайнобомби. Не завжди вдавалося - бувало, що презервативи лопалися, фекалії розліталися навколо, і на самих діячів теж" , - пише Бутусов.

Але варто було машині виїхати до Києва - о 7:30 ранку її затримали на Парковій дорозі.

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"Не зважаючи на строгу конспірацію, цю неймовірну операцію все-таки хтось видав. Важко уявити, невже хтось із пірнальників лайна виявився "подвійним агентом"? З лайна почалося, лайном і закінчилося", - написав журналіст.

Розслідування триває. "Сподіваюся, найближчим часом ми дізнаємося подробиці події публічно, затримані пояснять свою позицію, хто і що їх надихнуло так масштабно копатися в лайні, як вони змогли себе мотивувати", - підсумував Бутусов.