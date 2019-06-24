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24.06.19 19:44

Від початку доби 24 червня ворог 15 разів порушив перемир'я. Терористи застосовували артилерію 152 мм, міномети калібром 120 та 80 мм, - штаб ООС

Від початку доби ворог п'ятнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби 24 червня ворог 15 разів порушив перемир'я. Терористи застосовували артилерію 152 мм, міномети калібром 120 та 80 мм, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-центрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дванадцять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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