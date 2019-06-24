Від початку доби 24 червня ворог 15 разів порушив перемир'я. Терористи застосовували артилерію 152 мм, міномети калібром 120 та 80 мм, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-центрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дванадцять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту Водяне, від напрямку Пікуза - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу околиці Авдіївки, від напрямку Яковлівка - з мінометів калібру 120 мм;

неподалік від селища Красногорівка, від напрямку Трудовське - зі станкового протитанкового гранатомета;

тричі район населеного пункту Павлопіль, від напрямку Українського - зі станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

п'ять разів по околиці Мар'їнки, від напрямку Трудовська й Олександрівки - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Богданівка, від напрямку Петровського - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

по околиці Південного, від напрямку шахти імені Гагаріна - з мінометів калібру 82 і 120 мм, станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

поруч із населеним пунктом Новгородське, від напрямку шахти імені Гагаріна - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Новолуганське, з напрямку Гольмівське - з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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