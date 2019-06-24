Влада на місцях залучає комунальні силові структури, щоб залякувати активістів, - звіт ТСК ВР

Відповідні висновки містяться у звіті ТСК, опублікованому на сайті українського парламенту в понеділок (проект постанови №10397), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Комісія прийшла до висновку, що необхідно продовжувати контролювати досудові розслідування вбивств активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк і бердянського активіста, учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (позивний Сармат), замаху на одеського громадського діяча, голову міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика.

Щодо нападу на одеського активіста Сергія Стерненка немає результатів розслідування, справу не передано до суду, констатують члени комісії.

"Комісією встановлено, що місцева влада в м.Одеса залучає комунальну силову структуру "Муніципальна варта" для залякування громадських активістів та підтримки діяльності міської ради протиправними, зокрема силовими, методами. Аналогічна діяльність є і в інших містах України", - сказано у звіті.

Комісія прийшла до висновку, що цю проблему можна вирішити тільки шляхом законодавчого врегулювання правового статусу муніципальних силових структур.

У звіті наголошується, що це можна зробити, прийнявши законопроекти "Про муніципальну варту" (№ 2890) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень з питань охорони громадського порядку і державного кордону" (№8206).

Комісія зазначає, що минули всі терміни, відведені Кримінальним процесуальним кодексом, на досудове розслідування кримінальних проваджень, які стосуються нападів на Стерненка, Олешка, одеського активіста, члена громадської ради при Національному антикорупційному бюро Віталія Устименка, главу одеської міської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя і деяких інших активістів.

За даними ТСК, у зв'язку з бездіяльністю правоохоронних органів під час досудового розслідування низки кримінальних проваджень почалися службові розслідування. Наразі результати цих розслідувань комісії невідомі.

Згідно зі звітом, виявлено також факти неодноразового і необґрунтованого закриття слідчими органами Києво-Святошинського відділення поліції Київської області кримінальних проваджень за фактами нападів на громадських активістів.

"Комісія звертає увагу на необхідність суттєвої активізації зусиль правоохоронних органів щодо всебічного, повного та об'єктивного розслідування вказаних вище кримінальних проваджень та якнайшвидшої передачі відповідних справ до судових органів у встановленому порядку", - сказано у звіті.

Нагадаємо, 28 лютого Верховна Рада продовжила роботу ТСК щодо нападу на Гандзюк. Цим же рішенням народні депутати продовжили роботу комісії до 14 травня 2019 року.