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24.06.19 21:09

Санкції проти Росії можуть скасувати "в будь-який момент", - прем'єр-міністр Франції

Глава уряду Франції Едуард Філіп за підсумками переговорів з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим заявив, що санкції проти РФ, введені за окупацію Криму і підтримку бойовиків на Донбасі, можуть скасувати в будь-який момент.

Санкції проти Росії можуть скасувати "в будь-який момент", - прем'єр-міністр Франції

Про це він сказав за підсумками переговорів із російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим у французькому Гаврі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми знаємо, що санкції - це не постійний режим, це етап, який може бути скасований у будь-який момент. Ми знаємо, чому ці санкції були введені. Я думаю, Росія знає", - сказав Філіп.

Він підкреслив, що французькі підприємства зацікавлені в російському ринку, а бізнес із Франції є першим іноземним роботодавцем у Росії.

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За словами Філіпа, незважаючи на санкції, економічні відносини між країнами "продовжують жити".

У 2014 році ЄС ввів проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов'язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував дію цих санкцій на півроку.

Всього Євросоюз застосовує у зв'язку з агресією Росії проти України 4 види санкцій.

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