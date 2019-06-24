У Сумах збирають підписи за відставку заступника мера Галицького, який побажав учасникам маршу рівності опинитися в концтаборі

Станом на вечір понеділка 24 червня петиція набрала 100 з необхідних 250 голосів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міськради Сум.

Автор петиції - мешканка Сум Ольга Панфілова. Вона вимагає, щоб Галицький був звільнений, а також публічно вибачився.

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"Якщо ми проковтнемо це, то завтра Максим Галицький вже буде не мріяти про повернення концтаборів, а їх будуватиме. За свої слова треба відповідати", - вважає автор петиції.

Нагадаємо, заступник міського голови Сум Максим Галицький опублікував фотографію в'язнів нацистського концтабору з підписом "ЛГБТ-прайд здорової людини. Вірю - не за горами час, коли т.зв. прайди виглядатимуть саме так".

Незабаром ця публікація зникла зі сторінки Галицького.

Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що проти Галицького відкрито кримінальне провадження за розпалювання ненависті.

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