Мей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ

Як передає Цензор.НЕТ, посольство України у Великій Британії опублікувало відео її виступу в Twitter.

Один із депутатів запитав, чи не турбує Мей повернення Росії права голосу в ПАРЄ, зважаючи на те, що окупація Криму триває, а нещодавно громадянам РФ висунули підозри у справі про катастрофу МН17.

Мей зазначила, що з приводу членства Росії в ПАРЄ існують розбіжності, вона нагадала, що РФ не сплачує членські внески.

Однак, за словами британського прем'єра, Росія має залишитися в Парламентській асамблеї.

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"Причина в тому, що її членство в цій організації є одним із небагатьох доступних способів міжнародної спільноти притягнути Росію до відповідальності за порушення нею прав людини", - заявила вона.

Мей додала, що Велика Британія ніколи не визнає незаконну окупацію Криму Росією.

Росія повинна почати поважати європейські цінності і міжнародне право, щоб повернутися до Ради Європи, зазначили в посольстві.

"Повернення Росії в ПАРЄ не допоможе пересічним громадянам Росії, оскільки [президент РФ Володимир] Путін не поважає верховенство закону", - сказано в заяві диппредставництва.

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