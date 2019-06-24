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24.06.19 21:41

15-річний підліток дістав поранення з автомата під час навчальних стрільб курсантів МВС

Хлопця 2004 року народження було поранено в стегно з автомата в районі с. Партизанський на Дніпропетровщині. У цей час на розташованому там полігоні вчилися стріляти з автомата курсанти-першокурсники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

15-річний підліток дістав поранення з автомата під час навчальних стрільб курсантів МВС

Обставини того, що сталося розслідує територіальне управління ДБР, розташоване в Полтаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За попередньою інформацією, 24 червня близько 11.00, під час навчально-тренувальних стрільб з автоматичної зброї курсантів 1-го курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, вогнепальне поранення в область правого стегна отримав підліток (2004 року народження).

Отримавши інформацію, слідчі ДБР оперативно виїхали на місце події. Триває комплекс невідкладних слідчих дій, а також з'ясовується, за яких обставин потерпілий опинився на лінії вогню.

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В даний час хлопця прооперовано в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Йому видалили кулю з правого стегна. Кістки не пошкоджені. Загрози його життю немає.

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