МВС змінить регламент реагування на повідомлення про замінування, - глава департаменту комунікацій Шевченко

Про це LB.ua повідомив глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Через масові повідомлення про мінування тих чи інших об'єктів останнім часом у великих містах України ми ініціюємо підготовку проекту змін у наші внутрішні правові акти, які уточнюють регламент реагування органів правопорядку на такі повідомлення. А також готуємо зміни до Кримінального Кодексу для посилення відповідальності за такі повідомлення. У низці випадків запропонуємо збільшити термін кримінальної відповідальності та обмеження волі на строк більше шести років, а також передбачити додатково конфіскацію майна у таких випадках", - заявив він.

З його слів, за даними нашої кіберполіції, в основному повідомлення про неправдиве замінування надходять із серверів на території Російської Федерації та окупованих територій на сході країни. За допомогою IP-телефонії та інтернету розсилаються анонімні повідомлення. Але є також випадки, коли і громадяни України вирішують дезінформувати про мінування, за що притягуються до кримінальної відповідальності.

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Також Шевченко додав, що основні торговельні рітейлери зазнають величезних збитків через необхідність зупиняти торгівлю в "замінованих супермаркетах або торгових центрах, що іноді трапляється по кілька разів на день.

"Один із таких великих рітейлерів повідомив нам про збитки в розмірі 56 млн грн за певний період тільки через припинення продажів, евакуацію людей і персоналу... Тому не виключено, що в регламентні норми буде внесено поправки про порядок евакуації", - прогнозує він.

Що ж стосується перевірки пологових будинків, то там "евакуація проводиться тільки в спокійному режимі і тих, кому це не зашкодить. Аналогічно це стосується дітей, які перебувають у боксах", - додав він.