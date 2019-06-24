Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
24.06.19 22:28

Командувач ООС обговорив із главою місії ОБСЄ припинення вогню на Донбасі

Командувач операції Об'єднаних сил Олександр Сирський поінформував голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка про ситуацію з безпекою на лінії розмежування.

Командувач ООС обговорив із главою місії ОБСЄ припинення вогню на Донбасі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ООС.

"Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Сирський зустрівся з головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні паном послом Яшаром Халітом Чевіком. Під час зустрічі командувач ООС поінформував посла Яшара Халіта Чевіка про поточний стан ситуації з безпекою в районі проведення операції Об'єднаних сил, а також про відновлення об'єктів цивільної інфраструктури, гуманітарну підтримку цивільного населення, ситуацію з мінною безпекою в районі відповідальності тощо", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, сторони обговорили питання двостороннього припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Читайте також: Замість Апакана СММ ОБСЄ в Україні очолить турецький дипломат Чевік

У прес-службі нагадали, що Яшар Халіт Чевік обійняв пост голови СММ ОБСЄ в Україні 1 червня 2019 за призначенням діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних і європейських справ Словаччини Мирослава Лайчака.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100