Командувач ООС обговорив із главою місії ОБСЄ припинення вогню на Донбасі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ООС.

"Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Сирський зустрівся з головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні паном послом Яшаром Халітом Чевіком. Під час зустрічі командувач ООС поінформував посла Яшара Халіта Чевіка про поточний стан ситуації з безпекою в районі проведення операції Об'єднаних сил, а також про відновлення об'єктів цивільної інфраструктури, гуманітарну підтримку цивільного населення, ситуацію з мінною безпекою в районі відповідальності тощо", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, сторони обговорили питання двостороннього припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

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У прес-службі нагадали, що Яшар Халіт Чевік обійняв пост голови СММ ОБСЄ в Україні 1 червня 2019 за призначенням діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних і європейських справ Словаччини Мирослава Лайчака.