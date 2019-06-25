Ляшко: Якщо Росія повернеться в ПАРЄ - Україна має звідти піти

"Фактично політичне рішення про повернення росіян уже прийнято у Берліні та Парижі. І під час останнього візиту Зеленського до Франції та Німеччини йому було це озвучено. Крім того, ми чуємо заяви про те, що на саміті G20 в Осаці Трамп буде говорити з Путіним, водночас, на цю зустріч не запросили президента України. Хто дав право сильним світу цього за спинами українського народу вирішувати його долю? Тому наша потужна команда приїхала у Страсбург і ми зробимо все, щоб поламати ті плани і рішення, які вже були прийняті у Берліні та Парижі про повернення російської делегації", - наголосив Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РПЛ.

Лідер РПЛ заявив, під виглядом "прагнення до діалогу" європейці ховають банальну причину повернення російської делегації до ПАРЄ – це гроші.

"Аргументація про те, що росіяни повинні мати право на доступ до Європейського суду з прав людини – не витримує жодної критики. Росія прийняла закон, за яким може не виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Тому банальна причина повернення росіян до ПАРЄ – це гроші. Російська делегація заборгувала до бюджету Ради Європи більше 60 мільйонів євро. Ні французи, ні німці не хочуть за них платити. І тому, замість скорочення чиновницького апарату і видатків на нього, вони хочуть повернути росіян. Якщо Рада Європи так вчинить – це буде найганебніше рішення, яке повністю дискредитує цю поважну інституцію за 70 років існування", - вважає Ляшко.

Політик повідомив, що має ефективний план зупинення бліцкригу Москви і добиватиметься у ПАРЄ його втілення.

Нагадаємо, раніше Ляшко закликав Україну вийти з ПАРЄ, якщо туди повернеться Росія.