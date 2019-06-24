Активісти в Києві знесли паркан і перекрили рух через незаконне будівництво в Протасовому яру

Місцеві жителі та активісти в районі незаконної забудови - в лісопарку між вулицями Протасів Яр та вулицею Амосова - знесли будівельний паркан та розтрощили два будиночки охорони будівельного майданчика. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на УНІАН.

Після цього активісти вийшли на проїжджу частину Протасового Яру, заблокувавши рух. Вони пропускають лише тролейбуси та транспорт екстрених служб.

Станом на зараз будівельники під охороною "тітушок" за три попередні дні встигли спиляти кілька десятків дерев на схилі Протасового Яру.

Дивіться також: Біля будмайданчика в Протасовому Яру знову сталася бійка між активістами та представниками забудовника. ФОТОрепортаж

Протестувальники підготували звернення в КМДА, а також закликали киян підписати звернення до КП "Київблагоустрій". Мета звернення - не продовжувати дію контрольної картки забудовника ТОВ "Дайтона Груп". Наразі їхній дозвіл на втручання в благоустрій дійсний до 2 липня.

Ділянка на схилі у зеленій зоні біля Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. Миколи Амосова була передана забудовнику на 5 років в оренду на обслуговування ще при міському голові Києва Леоніду Черновецькому. Через кілька років змінили її цільове призначення – під будівництво офісно-торговельного комплексу і продовжили оренду на 10 років. Зараз земельна ділянка перебуває в оренді до 2022 року під будівництво офісно-торгового центру. Територія тут 3 га і всі 3 га планують під вирубку.



