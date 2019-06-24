Аласанія звільнився за власним бажанням з посади голови правління Суспільного ТБ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив 24 червня в Фейсбуці.

За словами Аласанії, таке рішення він прийняв, щоб виконати закон, адже рішення суду про скасування його звільнення Наглядовою радою НСТУ ще не набрало сили.

"Рішення суду набере законної сили через 30 днів (від дня отримання всіма відповідачами цього рішення, або, якщо буде подана апеляція - з дня рішення суду другої інстанції). На той час скасоване судом рішення НС формально є чинним. А це означає, що сьогодні мій контракт вважається розірваним", - заявив Аласанія.

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Нагадаємо, 31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення про дострокове відсторонення Зураба Аласанії з посади голови правління НСТУ.

Сам Аласанія заявив, що відсторонення його від посади відбулося з невідомих йому причині з порушенням усіх процедур.