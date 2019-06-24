Повернення в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії, - Зеленко

Про це спікер Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко написала в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Скасування російської заборони в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії", - підкреслила вона.
Нагадаємо, в Страсбурзі розпочалася сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ й ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема стосовно Росії. В українській делегації кажуть, що Франція, Німеччина, Італія підтримують повернення РФ в ПАРЄ.