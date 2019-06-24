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24.06.19 23:08

Повернення в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії, - Зеленко

Скасування російської заборони тільки послабить Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) і підірве справедливість і прозорість правил в РЄ.

Повернення в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії, - Зеленко

Про це спікер Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко написала в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Скасування російської заборони в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії", - підкреслила вона.

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Повернення в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії, - Зеленко 01

Нагадаємо, в Страсбурзі розпочалася сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ й ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема стосовно Росії. В українській делегації кажуть, що Франція, Німеччина, Італія підтримують повернення РФ в ПАРЄ.

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