Повернення в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії, - Зеленко

Про це спікер Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко написала в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Скасування російської заборони в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії", - підкреслила вона.

Читайте також: Ірина Геращенко в ПАРЄ: Росія не виконала жодної вимоги, її повернення в ПАРЄ руйнує принципи і цінності Європи

Нагадаємо, в Страсбурзі розпочалася сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ й ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема стосовно Росії. В українській делегації кажуть, що Франція, Німеччина, Італія підтримують повернення РФ в ПАРЄ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Остаточне рішення ПАРЄ щодо повернення делегації Росії буде 27 червня, — Гончаренко