Шарію відмовили в реєстрації кандидатом у депутати

Відповідне рішення було прийнято на нинішньому засіданні Центральної виборчої комісії.

За те, щоб відмовити Шарію в реєстрації кандидатом у народні депутати, проголосували 14 членів ЦВК. Ще двоє - утрималися. Відео голосування виклала у своєму Twitter громадянська мережа "Опора", повідомляє Цензор.НЕТ.

Причиною відмови в реєстрації стало те, що Шарій за останні 5 років не проживає в Україні.

"Наявні в комісії документи і матеріали не дають підстав для встановлення факту його проживання в Україні впродовж останніх 5 років", - підкреслили в ЦВК.

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Крім того, в реєстрації кандидатом у нардепи відмовили номеру 5 у списку "Партії Анатолія Шарія" - Євгену Євтухову. Він, згідно з даними Держприкордонслужби, впродовж останніх 5 років двічі виїжджав з України на термін, що перевищує 90 днів.