Потрібні ще одні дострокові вибори в Раду в якій буде зменшено кількість депутатів, - Гройсман

"Необхідно зараз провести дострокові вибори, необхідно змінити конституцію і після повного періоду часу йти відразу на дострокові вибори, для того, щоб перезавантажити парламент, зробити 250 депутатів. Тоді це буде чесно по відношенню до людей", - сказав Гройсман в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що його політична сила - партія "Українська стратегія Гройсмана" підтримує такий розвиток подій.

На його думку, зекономлені кошти від скорочення кількості депутатів парламенту, можна буде направити на інші сфери економіки.

Дивіться також: "Забили на роботу": Порожній зал Ради, проте 307 зареєстрованих депутатів. ФОТОфакт