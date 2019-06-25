Україна веде активні переговори з МВФ про нову програму фінансування, - Маркарова

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в коментарі Bloomberg.

За її словами, нова програма може бути укладена на три роки.

Можливий обсяг фінансування міністр не назвала, але підкреслила, що нинішня програма була укладена на період виборів.

"У певному сенсі ця програма зробила те, що мала зробити", - сказала міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може пройти 2019 рік без траншу МВФ, - Рожкова

"З огляду на те, що інвестори зацікавлені у внутрішніх облігаціях України, уряд, ймовірно, не буде продавати більше боргів на міжнародних ринках в 2019 році. Цього місяця було продано 1 млрд євро боргів. Ми вже бачимо, що перевищуємо бюджетні прогнози щодо фінансування за рахунок місцевих позик", - зазначила Маркарова.