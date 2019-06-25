"Ми не бачимо себе в одному залі з росіянами": в українській делегації в ПАРЄ допускають припинення своєї участі в Асамблеї

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" телефоном зі Страсбурга у вівторок.

"Делегація збереться і буде вирішувати. У принципі, ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто припинимо участь України в літній сесії ... І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно", - сказала Іонова.

Народна депутатка також повідомила, що українська делегація протестуватиме під час процедури повернення повноважень членів російської делегації у вівторок.

"Ми встанемо і будемо протестувати. І коли вони залишаться в залі, ми покинемо його. Нехай вони голосують за Генерального секретаря (ПАРЄ. - Ред.) без України", - зазначила Іонова.

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Іонова нагадала, що шість з 11 депутатів з делегації РФ перебувають під світовими санкціями, оскільки вони голосували за введення військ в Україну.

"Члени парламентської асамблеї здійснюють самогубство ... це початок руйнування самої організації", - сказала депутат, коментуючи резолюцію про повернення делегації РФ.

Іонова нагадала, що останні п'ять років у подібних критичних ситуаціях на допомогу приходив п'ятий президент Петро Порошенко - "він включався і просто дзвонив кому треба, тримав зв'язок і з Меркель (федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. - Ред.), і з іншими". За словами народної депутатки, в адміністрації президента Володимира Зеленського двічі проігнорували офіційні звернення представників української делегації в ПАРЄ, які пропонували зустрітися з главою держави перед його візитом до Франції, щоб розповісти "про всі загрози, оскільки розуміли позицію французів".

Вона підкреслила, що німці і французи "сьогодні й останнім часом не приховували своєї проросійської політики".

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Вона зауважила, що в резолюції не прописані санкції, які застосовуються до тієї чи іншої делегації, яка порушила регламент, вони залишаються лише в регламенті.

Нагадаємо, перша віцеспікерка українського парламенту, член делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко оприлюднила інформацію про те, що ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації.