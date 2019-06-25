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25.06.19 09:32

Четверо українських воїнів поранено і травмовано на Донбасі, знищено БПЛА і пошкоджено радіолокаційний комплекс "Зоопарк" ворога. За добу - 44 обстріли, - ОС

24 червня збройні формування Російської Федерації 44 рази порушили режим припинення вогню. З них п'ятнадцять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Четверо українських воїнів поранено і травмовано на Донбасі, знищено БПЛА і пошкоджено радіолокаційний комплекс "Зоопарк" ворога. За добу - 44 обстріли, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 33 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 11 разів:

"За минулу добу двоє українських військовослужбовців зазнали поранення, ще двоє – бойового травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки 24 червня троє окупантів були поранені, знищено БПЛА противника і пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк".

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З початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні прес-центру ОС.

Четверо українських воїнів поранено і травмовано на Донбасі, знищено БПЛА і пошкоджено радіолокаційний комплекс Зоопарк ворога. За добу - 44 обстріли, - ОС 01
Четверо українських воїнів поранено і травмовано на Донбасі, знищено БПЛА і пошкоджено радіолокаційний комплекс Зоопарк ворога. За добу - 44 обстріли, - ОС 02
Четверо українських воїнів поранено і травмовано на Донбасі, знищено БПЛА і пошкоджено радіолокаційний комплекс Зоопарк ворога. За добу - 44 обстріли, - ОС 03

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