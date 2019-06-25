Яценюк про рішення ПАРЄ щодо Росії: Капітуляція перед агресором веде до катастрофи

"Якщо Кремль безкарно повертається, то цінності залишають цей форум", - заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у пості на Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

ПАРЄ - скомпрометована, наголосив він: "Розгортається найгірших сценарій втрати авторитету асамблеї. Якщо його не вдасться зупинити, а рішення - оскаржити, нам варто призупинити там свою діяльність".

Лідер НФ закликав "всіх союзників та однодумців також розглянути такий варіант реакції на цю загальноєвропейську ганьбу".

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"Подвійні стандарти призводять до трагедій. Європо, згадай свою історію. Капітуляція перед агресором веде до катастрофи", - написав Арсеній Яценюк.

Він також висловив вдячність всій українській делегації а ПАРЄ за боротьбу: "Єдність і відданість наших парламентаріїв заслуговують найвищих оцінок".

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.