Яценюк про рішення ПАРЄ щодо Росії: Капітуляція перед агресором веде до катастрофи

"Якщо Кремль безкарно повертається, то цінності залишають цей форум", - заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у пості на Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
ПАРЄ - скомпрометована, наголосив він: "Розгортається найгірших сценарій втрати авторитету асамблеї. Якщо його не вдасться зупинити, а рішення - оскаржити, нам варто призупинити там свою діяльність".
Лідер НФ закликав "всіх союзників та однодумців також розглянути такий варіант реакції на цю загальноєвропейську ганьбу".
"Подвійні стандарти призводять до трагедій. Європо, згадай свою історію. Капітуляція перед агресором веде до катастрофи", - написав Арсеній Яценюк.
Він також висловив вдячність всій українській делегації а ПАРЄ за боротьбу: "Єдність і відданість наших парламентаріїв заслуговують найвищих оцінок".
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.